Une pizza créée par ChatGPT fait un carton à Dubaï

Le chef d’une chaîne de restauration du Dubaï a décidé d’innover. Ce n'est pas de sa création qu'est sortie l'idée d'une nouvelle recette de pizza mais bel et bien De Chat GPT. Le résultat, inattendu, a pourtant séduit la clientèle.

Le chef du restaurant Dodo Pizza, à Dubaï, a ouvert la voie à une nouvelle formule de restauration en invitant l’intelligence artificielle dans ses cuisines. Spartyak Arutyunyan a formulé une requête spéciale à ChatGPT, le robot développé par Open AI, en lui demandant de proposer une nouvelle pizza dont la recette serait à la fois créative et représentative du brassage culturel de Dubaï.

La réponse du chatbot est une recette inattendue : mêlant agneau, fromage indien, du za’atar et du persil, le tout agrémenté de sauce tahini.

Satisfait de son expérience culinaire, le chef a donc décidé de l’ajouter à la carte de son établissement, tout en mentionnant qu’elle avait été générée par ChatGPT.

Quelques mois plus tard, elle figure toujours sur le menu et suscite un réel engouement auprès de la clientèle dubaïote, révèle la radio France Inter.

