Une vague géante sculptée place Vendôme comme pour arrêter le temps

Sa "vague" géante argentée incrustée d'empreintes digitales trône au milieu de la place Vendôme à Paris: une façon de "capturer l'instant", dit l'artiste plasticien suisse Urs Fischer à l'AFP, en marge de la foire parisienne d'art contemporain.

Malgré la pluie mercredi, cette sculpture monumentale arrêtait les passants, curieux devant cette forme percée d'un jour, qui laisse voir l'environnement à travers elle, dans ce haut lieu de la joaillerie française.

"L'idée de départ vient d'une vague juste avant qu'elle se casse pour former une sorte de tube allongé et vide", explique le quinquagénaire, représenté par la galerie Gagosian. "C'est comme un mouvement qu'on aurait figé".

Il précise avoir réalisé sa sculpture "à partir de petites maquettes, mais l'avoir conçue très rapidement, comme pour capturer un petit instant".

"J'ai travaillé avec des centaines de petits mouvements que j'ai sélectionnés car j'aime l'énergie du mouvement et j'ai trouvé un moyen de la capturer", ajoute-t-il, en dressant un parallèle avec "l'enregistrement de quelques notes improvisées à la guitare".

Quant au motif de l'empreinte -comme dans les dernières oeuvres de l'Italien Giuseppe Penone exposé aussi par Gagosian- Urs Fischer dit qu'il lui vient "du jazz. Comme quelque chose qu'on laisse tel quel, en l'état, sans chercher à le rendre parfait" et qui nous rappelle que "nous ne sommes pas grand chose" sur Terre, "face à des paysages grandioses" comme ceux de sa Suisse natale.

La sculpture fait partie d'un parcours gratuit "hors les murs" (avec également une installation de l'Américaine Sheila Hicks sur le parvis de l'Institut de France et une œuvre du Français Daniel Buren et de l'Italien Michelangelo Pistoletto au Palais d'Iéna) dans le cadre de la foire "Paris + par Art Basel", qui débute au Grand Palais éphémère mercredi pour les professionnels et de vendredi à dimanche pour le grand public.

Plus de 150 galeries venant d'une trentaine de pays sont présentes.

Photographe de formation, Urs Fischer, né en 1973 à Zurich, a débuté son travail dans les années 2000 en alternant dessins, installations, sculptures et collages.

Ses oeuvres bousculent les habitudes de pensée et de perception du spectateur. Elles sont réalisées à partir d'une grande variété de supports ou conceptuelles, parlant d'un monde étrange et immersif, souvent à la lisière de l'absurde. L'autodestruction en constitue un motif récurrent.

Il a notamment répliqué en cire la sculpture florentine de l'Enlèvement des Sabines de Giambologna, qui s'est consumée au fil du temps comme une bougie, pour l'inauguration de la Bourse de Commerce, lieu d'exposition abritant les collections du milliardaire François Pinault, au coeur de Paris.

AFP