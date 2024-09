US Open: Sinner brille à New York

Seul favori au rendez-vous malgré des difficultés psychologiques, Jannik Sinner a confirmé qu'il était le meilleur joueur de l'année en décrochant dimanche à l'US Open son deuxième titre du Grand Chelem de la saison.

"Mon année est incroyable. J’ai connu tellement de grosses victoires, déjà en Australie où je jouais très bien, ce qui m’a donné de la confiance jusqu’à aujourd’hui. Je peux encore améliorer des choses. Il faut travailler pour les titres, j’ai hâte de continuer ce processus", a déclaré Sinner après avoir complètement maîtrisé l'Américain Taylor Fritz en finale 6-3, 6-4, 7-5 en 2h16.Bras levés, les yeux fermés, la tête renversée en arrière, puis un long regard vers son box avant de venir saluer son adversaire et de revenir au milieu du court, le visage toujours fermé, pour saluer le public: l'ultime balle de Fritz s'est arrêtée dans le filet et Sinner semble plus soulagé qu'heureux. Enfin, il exulte en tombant dans le bras de ses entraîneurs et de sa petite amie Anna Kalinskaya."Ca représente beaucoup pour moi, ces derniers temps n’ont pas été faciles. J’ai pu m’appuyer sur mon équipe chaque jour et sur ma famille. J’aime le tennis, mais je réalise aussi l’importance de ce qu’il se passe hors des courts. Ma tante n’est pas bien en ce moment, je lui dédie mon titre. C’est une personne importante dans ma vie", a expliqué l'Italien.Vainqueur de l'Open d'Australie en janvier, l'Italien est devenu à 22 ans en juin le N.1 mondial et termine son été sur dur en trombe avec un titre à Cincinnati et surtout un titre à Flushing Meadows, à désormais 23 ans.- Invaincu en finale -Sur dur cette année, il a remporté jusque-là 35 matches soit plus que n'importe quel autre joueur.Et il a décroché à New York son sixième titre de la saison, mieux que n'importe qui également, après l'Open d'Australie, Rotterdam, Halle, et les Masters 1000 de Miami et Cincinnati. En outre, Sinner est invaincu en finale cette saison.Seuls trois autres joueurs avaient réussi à remporter les deux Majeurs sur dur la même année (depuis 1988 quand le tournoi australien est passé de gazon à dur): Mats Wilander (1988), Roger Federer (2004, 2006 et 2007), et Novak Djokovic (2011, 2015, 2023).Il est vrai qu'il n'a pas eu à se frotter à son principal adversaire générationnel Carlos Alcaraz qui n'a pas su se hisser jusqu'en demies où le choc était attendu. Mais cette année, les deux joueurs se sont partagé les quatre Majeurs, l'Espagnol s'étant imposé à Roland-Garros et Wimbledon."Félicitations Jannik ! Tu le mérites ! Profite du moment", l'a immédiatement félicité Alcaraz.S'il s'est montré particulièrement discret durant la quinzaine entamée dans la difficulté et l'esprit encore embrumé par l'affaire de dopage rendue publique cinq jours avant le début du tournoi et pour laquelle il a été blanchi, Sinner a terminé sur un feu d'artifice."Jannik était juste trop fort", a reconnu Fritz.- Excuses -Ce dernier a mis un peu trop de temps à régler sa mise en jeu et s'est immédiatement retrouvé mené 2-0 dans la première manche.Mais il a marqué trois jeux d'affilée pour mener 3-2.A partir de là, Sinner a aligné cinq jeux pour empocher le premier set et mener 1-0 dans le deuxième.Chaque joueur a alors tenu son service jusqu'à ce que Sinner donne un coup d'accélérateur pour breaker dans le dernier jeu de la manche, sur l'unique balle de break du set.L'Italien a ainsi débuté le troisième set en servant.Peu démonstratif par nature et nettement dominé, Fritz eu beaucoup de mal à réveiller le public qui était pourtant prêt à s'enflammer pour lui.En quelques points cependant dans le troisième set, Fritz a réussi à faire se lever la foule et a réussir le break pour mener 4-3 à un moment où la rencontre semblait à sens unique.L'Américain a servi pour le set à 5-4 mais, comme insensible à la pression, Sinner a annulé le break et déroulé jusqu'à la victoire.Fritz, lui, jouait sa première finale de Grand Chelem et tentait de devenir le premier Américain vainqueur à Flushing Meadows depuis Andy Roddick en 2003."Je sais que nous attendons un vainqueur depuis longtemps, alors je suis désolé de ne pas y être parvenu", s'est excusé Fritz devant le public en retenant ses larmes.