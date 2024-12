Viols de Mazan : ouverture d'une enquête déontologique après les propos d’un avocat du barreau de Lyon

Le barreau de Lyon a ouvert une enquête déontologique après avoir reçu des signalements d'un particulier et d'un avocat concernant les propos tenus par Christophe Bruschi, l'avocat d'un des hommes condamnés à l'issue du procès des viols de Mazan.

"Hystériques", "mal embouchées": le barreau de Lyon a indiqué ce vendredi 20 décembre avoir ouvert une enquête "déontologique" sur des propos insultants adressés à des féministes par l'avocat d'un des accusés à l'issue du procès des viols de Mazan.

"Tout avocat est soumis à des règles déontologiques dont le Bâtonnier est garant", a déclaré l'ordre professionnel des avocats, en expliquant avoir reçu des signalements d'un particulier et d'un avocat concernant les propos tenus la veille par Me Christophe Bruschi.

Inscrit au barreau de Lyon, il défendait l'un des 51 accusés dans le procès des viols infligés pendant dix ans à Gisèle Pelicot, droguée aux anxiolytiques par son mari.

Jeudi, son client a été condamné à trois ans de prison, dont deux avec sursis, la peine la plus légère prononcée par la cour criminelle de Vaucluse.

"Mon client a un message pour vous, à toutes ces hystériques, ces mal embouchées, le message, c'est merde! Voilà, mais avec le sourire", a-t-il lancé à la sortie du tribunal où s'étaient réunies des militantes féministes.

"Allez, les tricoteuses!", a-t-il ajouté sous les huées, selon les images captées par de nombreux journalistes.

- Des militantes qui "font le buzz"-

Me Bruschi a ensuite précisé avoir utilisé ce terme en référence aux femmes qui, pendant la Révolution française "étaient assises en face de la guillotine, qui tricotaient et qui n'attendaient qu'une chose, que la guillotine tombe."

"Effectivement je les ai appelées les tricoteuses mais pas toutes les femmes, loin s'en faut", a-t-il dit, démentant toute "provocation" mais fustigeant des militantes qui "font le buzz" et "sont dans la haine."

Cela n'a pas empêché les critiques de fleurir sur les réseaux sociaux, accusant l'avocat de mysogynie. Sur X, le député insoumis Sébastien Delogu a ainsi condamné des propos "inacceptables" et demandé "des mesures disciplinaires appropriées".

Après quatre mois d'un procès devenu symbole des violences faites aux femmes, la justice a déclaré tous les accusés coupables et prononcé des peines de trois à vingt ans de prison. Dominique Pelicot, 72 ans, a écopé de la peine la plus lourde pour avoir drogué son épouse pendant une décennie et l'avoir livré à des hommes recrutés sur internet.

AFP