Wall Street ouvre en hausse, pas effrayée par la surprise sur l'emploi américain

La Bourse de New York a ouvert en légère hausse vendredi, accueillant plutôt sereinement un chiffre de créations d'emplois très élevé qui pourrait inciter la banque centrale américaine (Fed) à patienter avant une baisse de taux.

Vers 15H45 GMT, le Dow Jones s'arrogeait 0,18%, l'indice Nasdaq grignotait 0,56% et l'indice élargi S&P 500 gagnait 0,44%.



L'économie américaine a créé 303.000 emplois au mois de mars, selon le ministère du Travail, soit nettement plus que les 200.000 attendus par les économistes. C'est le chiffre le plus élevé depuis mai 2023.



"Ces données montrent que l'économie américaine ne perd pas son élan", a commenté dans une note Sophie Lund-Yates, d'Hargreaves Lansdown.



"C'est un pas dans la mauvaise direction et la Réserve fédérale (Fed) a encore plusieurs voyants au rouge qui bloquent la voie vers des baisses de taux", a-t-elle ajouté.



Les opérateurs attribuent désormais une probabilité de plus de 45% au scénario incluant seulement deux baisses du taux directeur de la Fed cette année, contre moins de 20% il y a un mois.



Dans la foulée de la publication du rapport sur l'emploi, le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans a frôlé 4,40%, contre 4,30% la veille en clôture.



Pour autant, les contrats à terme sur les principaux indices, dans le vert avant cette volée de chiffres, sont restés en hausse et la place new-yorkaise a ouvert sur des gains.



"Je pense que le marché s'attendait à un chiffre encore plus élevé", a expliqué Sam Stovall, de CFRA, pour justifier la réaction flegmatique des actions.



Les investisseurs ont aussi relativisé la portée du chiffre principal, soit les 303.000 créations d'emplois, et relevé que le salaire moyen n'avait progressé que de 0,3% sur un mois, conformément aux attentes.



Par ailleurs, le taux de participation au marché de l'emploi de la population en âge de travailler a augmenté et se situe au plus haut depuis novembre, un élément de nature à rééquilibrer le rapport entre offre et demande.



Pour Chris Zaccarelli d'Independent Advisor Alliance, bien que le chiffre de créations d'emplois soit très au-dessus des anticipations, "ce pourrait être une bonne nouvelle pour les actions".



"Dans la mesure où la consommation et les bénéfices des entreprises sont plus importants pour eux que le moment que choisira la Fed pour baisser ses taux, les actions ont de quoi monter sur la base de ce rapport", a-t-il détaillé.



Mais pour Sam Stovall, la vigueur du marché du travail pourrait, au contraire, "renforcer la pression (sur les actions) et favoriser une correction qui se fait attendre depuis longtemps".



A la cote, le spécialiste des équipements de prévention des maladies cardiovasculaires Shockwave progressait (+1,71%) après l'annonce de son prochain rachat par Johnson & Johnson (-0,01%), pour environ 13,1 milliards de dollars.



Les valeurs technologiques étaient de nouveau en verve, en particulier Meta (+1,58%), dont le titre a bondi de plus de 45% depuis le début de l'année.



A l'inverse, le vétéran des semi-conducteurs Intel perdait encore du terrain (-2,05%), après avoir révélé, mercredi, une perte colossale dans son activité de fonderie, qui fabrique des puces conçues par d'autres. La valeur est au plus bas depuis près de six mois.



Cible des spéculateurs, le groupe de médias Trump Media and Technology Group (TMTG) restait dans le rouge (-4,14%). Le titre a perdu plus de 40% depuis son pic, la semaine dernière, diminuant d'autant la manne que pourrait récupérer Donald Trump s'il vend ses actions.



L'éditeur de logiciels spécialisés pour le marketing HubSpot (+4,97%) était toujours recherché (+3,91%) après que l'agence Reuters a fait état jeudi d'un possible rachat par Alphabet.



AFP