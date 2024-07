Wimbledon: Novak Djokovic bat Lorenzo Musetti et retrouvera Carlos Alcaraz en finale

Novak Djokovic, 2e mondial, a battu vendredi l'Italien Lorenzo Musetti (25e) 6-4, 7-6 (7/2), 6-4 et s'est ainsi qualifié pour la finale de Wimbledon où il retrouvera l'Espagnol Carlos Alcaraz pour une revanche de l'an dernier.

"Je suis très heureux d'être en finale, mais je ne veux pas m'arrêter là, je veux maintenant soulever le trophée", a lancé Djokovic avant même de quitter le Centre Court."Je le dis très souvent, mais cette histoire vaut d'être répétée: Wimbledon est le tournoi dont je rêvais quand j'avais sept ans et que les bombes me passaient au-dessus de la tête. Je me regardais dans un miroir et je m'imaginais sur ce court...", a-t-il rappelé.À 37 ans, le Serbe est en quête d'un huitième titre à Wimbledon pour égaler le record de Roger Federer et d'un 25e titre du Grand Chelem pour améliorer son propre record.Déjà, il jouera sa dixième finale à Wimbledon (seul Federer a fait mieux avec 12) et la 37e en Grand Chelem, améliorant son propre record (le deuxième, Federer, en a joué 31).Vendredi dans le premier set, Djokovic a réussi le break dans le sixième jeu en ne laissant aucun point à Musetti sur son propre service et en terminant sur un point spectaculaire.Le Serbe dominait tranquillement les débats quand il s'est procuré deux balles de set sur son service à 5-3.Mais l'Italien a aligné quatre points d'affilée et, pour le plus grand bonheur du public qui l'a fait bruyamment comprendre, il a débreaké.- Maître du tie break -Dans la foulée, Djokovic a cependant remis la main sur le match en s'octroyant trois balles de set et en empochant la première manche sur une amortie manquée de son adversaire.D'entrée de deuxième manche, Djokovic a été mené 15/40 et sur la seconde balle de break, Musetti a réussi deux revers long de ligne phénoménaux: le premier a déstabilisé Djokovic, le second a mis le Serbe à plusieurs mètres.Toujours de son revers magique, Musetti a remporté son service pour mener 3-1 d'un passing croisé en bout de course et de court.Djokovic a recollé à 3-3 mais s'est retrouvé mené 0/30 à 5-5. Il a alors enchaîné un service gagnant et trois aces pour mener 6-5. Puis Musetti a sauvé une balle de set avant d'emmener la manche au tie break.Dans cet exercice, Djokovic et passé maître depuis longtemps et il l'a confirmé une nouvelle fois, même si Musetti a marqué un magnifique point sur un coup droit gagnant qui est passé entre la chaise d'arbitre et le poteau du filet.Djokovic a ensuite réussi le break d'entrée de troisième set et a conservé l'avantage jusqu'au bout.Il a même eu trois premières balles de match à 5-3 sur le service de Musetti, mais ce dernier a réussi à conserver sa mise en jeu et obliger Djokovic à servir pour le match.Et c'est sur un dernier revers, cette fois trop long, que Musetti a perdu le match