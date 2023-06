David Hauss arrête les compétitions d'ultra-trail

Le traileur David Hauss, bien connu sur les sentiers réunionnais, annonce ce jeudi 15 juin 2023 se mettre en retrait des compétitions d'ultra-trail. "J’ai décidé d’arrêter la compet, d’arrêter l’ultra, je n’en ai plus la force et surtout plus la motivation depuis quelques mois et le dernier Grand Raid de la Réunion qui restera un mauvais souvenir, un acte manqué" écrit-il sur ses réseaux sociaux. Il avait remporté en 2016 la Mascareignes et battu le record d'ascension du Piton des Neiges

"Dans quelques jours j’aurai dû prendre le départ du Lavaredo ultra Trail dans les Dolomites Italiennes et lancer la dernière ligne droite de ma préparation pour l’UTMB fin Aout qui pouvait être l’apothéose trailistique d’une vie : Un rêve ultime pour beaucoup, aussi pour moi depuis que je me suis reconverti au Trail il y a quelques années ; la préparation, l’ ambiance du départ, le parcours mythique, les derniers kilomètres dans Chamonix rendus incroyable par la foule amassée, le soutien de toute une famille dévouée, vivre les émotions folles et tout le folklore qui va avec... Il n’en sera rien" dit-il.

"Quelque chose en moi, au plus profond de cette nuit (de la Diagonale des fous ; ndlr) s’est cassée avec cette nouvelle erreur de balisage, depuis rien n’est plus vraiment comme avant. J’avais beaucoup misé sur cette course et investis presque autant que pour des JO avec le sentiment que j’avais tout fait pour l’emporter ce jour-là. La déception n’en fut que plus grande, la frustration, la colère, l’injustice que j’ai pu ressentir ne se dissipent pas. Je n’éprouve depuis plus aucun plaisir à courir sur les sentiers ou à me dépasser pour un objectif. Cela résonne en moi comme un traumatisme. Finit la compet !" termine-t-il.