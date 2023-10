Grand Raid de La Réunion : un trail éco-responsable

Ce jeudi 19 octobre 2023, a lieu le top départ du Grand Raid de La Réunion. Plus que quelques heures même avant que "fous" et folles" s'élancent sur les sentiers. Mais s'il est bien beau d'aller courir dans les sentiers, le respect de l'environnement est tout aussi primordial. La Diagonale des fous, le Trail de Bourbon, la Mascareignes et le Relais Zembrocal sont des courses propres… alors coureurs mais aussi spectateurs, soyons éco-responsables. (Photo photo RB/www.imazpress.com)

"Depuis 2017 le Grand Raid a des engagements avec le Parc national et l'ONF pour promouvoir la protection du parc endémique et des animaux de l'île", indique Pierre Maunier, président de l'association.

"On a mis en place des laboratoires fixes pour éviter de transporter des graines d'un point à un autre, on demande également aux personnes de ne pas jeter leurs déchets", ajoute-t-il.

Le président de l'association Grand Raid explique aussi qu'au fil de la course et après, les bénévoles vont dans les sentiers pour voir si tout a été ramassé. "L'image du Grand Raid Attila c'est niet." "Hors de question d'accuser le Grand Raid de salir les sentiers", lance Pierre Maunier.

Les sentiers et les alentours des postes de ravitaillements doivent être aussi propres après le passage des concurrents qu’avant leur passage.

"Les restes alimentaires (peaux d’oranges, de bananes, morceaux de pain...) nourrissent les rats et autres animaux nuisibles", alerte l'association sur son site.

L'association rappelant que "pour les récalcitrants, l’article 17 du règlement prévoit des sanctions contre les pollueurs. Nous serons très vigilants sur ce point et éventuellement répressifs."

- Sensibiliser à la protection de l’environnement -

Citeo, l'entreprise à mission qui lutte contre l'impact environnemental des emballages ménagers et des papiers, s'engage pour la 2ème année consécutive aux côtés du Grand Raid pour promouvoir le tri des emballages ménagers.



Afin d’accompagner les organisateurs et mobiliser les participants et le grand public autour du tri des emballages ménagers et la lutte contre les déchets abandonnés, Citeo met en place un dispositif complet de sensibilisation durant toute la durée de la compétition.

• Engager les coureurs dans la lutte contre les déchets abandonnés

à l’occasion de la remise des dossards, le 19 octobre à Saint-Pierre, Citeo, en collaboration avec la Communauté Intercommunale des Villes Solidaires (CIVIS), a distribué des sacs filets au format pocket pour permettre aux coureurs de stocker les emballages lors de la course et les déposer dans les bacs jaunes aux différents points de ravitaillement ou à l’arrivée de l’étape. Ce petit geste permettra d’inciter et de faciliter le geste de tri pendant la course, et ainsi de préserver l’environnement naturel fragile des espaces traversés par le Grand Raid.

• Des initiatives ludiques et pédagogiques de sensibilisation au geste de tri

À l’arrivée, les 20, 21 et 22 octobre, en partenariat avec la Communauté Intercommunale du Nord de la Réunion (CINOR), une brigade du tri Citeo composée des influenceurs sera présente au Stade de la Redoute à Saint-Denis pour échanger avec le grand public.

Grâce à un triporteur reconnaissable, l’équipe ira à la rencontre du grand public avec des animations et des jeux dont l’objectif sera de lever les doutes sur le tri et faire du premier geste écoresponsable des Français, un réflexe quotidien.

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com