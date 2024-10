Grand Raid : les moments forts de 2023, avant le top départ de cette année

Nous sommes à deux jours du coup d'envoi du Grand Raid 2024. Au total, 7.300 coureurs sur les lignes de départ des cinq courses. Avant eux, lors de l'édition 2023, ils étaient déjà 7.000 à s'élancer sur les sentiers de La Réunion pour quatre trails : la Diagonale des Fous, le Trail de Bourbon, la Mascareignes et le Relais Zembrocal. Aurélien Dunand-Pallaz fut le grand gagnant de la Diagonale des Fous, Katie Schide première du podium féminin. Des "folles", des "fous", des têtes d'affiche – parfois malmenées par la chaleur – et des anonymes. L'occasion pour Imaz Press de vous faire revivre en images l'édition 2023 et rendre hommage à ces coureurs, dont certains retentent l'aventure cette année pour se dépasser toujours plus encore. Images (Photos : www.imazpress.com)