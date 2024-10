Mascareignes : le Réunionnais Alexandre Dépêche vainqueur chez les hommes, Laure Rebuffet gagnante chez les femmes

Arrivé ce vendredi 18 octobre en 8 heures, 28 minutes et 6 secondes, le Réunionnais Alexandre Dépêche remporte les 70 kilomètres de La Mascareignes. Arrivent derrière lui, deux autres Réunionnais : Nicolas Marcy en 8 heures, 29 minutes et 2 secondes et Antoine Comparot en 8 heures, 34 minutes et 2 secondes. Chez les femmes c'est Laure Rebuffet qui termine en tête (22ème au classement général). Elle a avalé les 70 km de course en 10 heures 12 minutes 31 secondes (Photo www.imazpress.com)

Vainqueur de la Mascareignes 2024, le Réunionnais Alexandre Dépêche revient sur sa course. "je ressens beaucoup d'émotions aujourd'hui. C'est ma troisième participation et c'est la bonne ! Cette année je me suis vraiment bien préparé, j'ai tout regardé, j'ai analysé ce qu'il me manquait et j'ai travaillé..."

- Laure Rebuffet termine première -

La Française, qui faisait partie des favoris, est arrivé première féminine de la Mascareignes en en 10 heures 12 minutes 31 secondes.

