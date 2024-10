Grand Raid : une météo entre éclaircies et averses, dans une atmosphère "chaude et lourde"

Les prévisions de Météo France ont "un peu changé par rapport aux premières tendances de jeudi dernier" annonce le centre météorologique ce lundi 14 octobre 2024. Le régime d'alizé s'annonce "plus faible et plus chaud en raison du passage d'une dépression au large du sud des Mascareignes donnant un vent plus faible et d'orientation plus nord/nord-est jeudi, donc ramenant de l'air d'origine plus tropicale" détaille-t-il. (Photo Photo Sly.www.imazpress.com)

Le front pluvieux associé à cette dépression "devrait s'atténuer en mer au large du sud-ouest de l'île sans dégradation significative, ce qui n'empêchera pas quelques averses par moments pour rafraîchir les coureurs" précisent les prévisionnistes.

Les nuits devraient être "plutôt sèches et étoilées", avec des températures au-dessus des normales, tandis que le temps sera "ensoleillé, chaud et lourd en début de journée". "On pourra tutoyer les 30°C dans les coins les plus chauds, avec un ressenti accentué par l'humidité tropicale" détaille Météo France.

Des nuages sont attendus "entre la fin de matinée et l'après-midi, avec à la clé quelques averses par endroits".

En fin de week-end, "l'alizé pourrait se renforcer davantage et apporter un risque d'ondées côté Saint-Denis", mais cela reste à confier.

Concernant les départs des courses, il existe un risque d'averse à Saint-Joseph le Zembrocal. Le temps sera "nuageux et moite" à Saint-Pierre pour le départ de la Diagonale, et le temps sera "plutôt clément pour les départs de la Mascareignes, du Trail de Bourbon et du Métis Trail".