Traileur parmis les favoris de ce trail, le Français Louison Coiffet et dossard 5766 est arrivé à La Redoute à 9h27 après 12 heures, 27 minutes et 28 secondes de course (Photo : Grand Raid)

"Quelle performance ! Un chrono monstrueux, une fusée", souligne la page du Grand Raid

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com