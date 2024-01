Orange : 65% des antennes mobile hors-service rétablies et 70% des clients internet reconnectés

Depuis la levée de l'alerte rouge, Orange mobilise l'ensemble de ses équipes à La Réunion pour le rétablissement de ses services. Nous publions ci-dessous leur communiqué.

A 10h, ce vendredi 19 janvier 2024 : 49 antennes du réseau mobile Orange sont hors service (contre 89 la veille et 140 au moment de la levée de l’alerte rouge). Orange estime qu’environ 12% des clients abonnés aux offres Orange internet fixe sont déconnectés (contre 25% la veille et 40% au moment de la levée d’alerte rouge). La plupart des déconnexions restent liées à un manque d’électricité.

"Les équipes d’Orange sont déployées sur le terrain et mettent tout en œuvre pour réparer au plus vite et le plus efficacement possible les équipements endommagés. Cela se fait toujours dans le respect strict des mesures de sécurité, condition indispensable. Nous avons déjà rétabli près des deux tiers des antennes mobile qui étaient hors service suite au passage de Belal, et reconnecté 70% des clients internet qui avaient été coupés du réseau", déclare André Martin, directeur général d’Orange Réunion Mayotte.

L’information sur les antennes mobiles hors service est mise en ligne et actualisée plusieurs fois par jour sur le site internet d’Orange : https://reunion.orange.fr/reseaux/actu/

Orange rappelle que ses clients sont appelés à signaler tout équipement endommagé sur la voie publique (poteau cassé ou penché, câble arraché ou armoire ouverte...) sur le site https://dommages-reseaux.orange.fr.