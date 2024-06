Bisik : un After Sakifo dofé 100% océan Indien

Ce vendredi 14 juin 2024, pour la septième édition depuis 2017 de l'After Sakifo dofé, le Bisik reçoit deux artistes pour une soirée 100% océan Indien. Eusébia, fille de Eusèbe Jaojoby sera accompagné de son groupe originaire de Madagascar. Le rappeur Stogie T, ambiancera la scène du Bisik au rythme du hip hop sud-africain. Nous publions leur communiqué ci-dessous (Photo : Bisik)

Eusébia et son groupe originaire de Madagascar vous transporteront au cœur des rythmes ensoleillés du "Salegy". Leurs chorégraphies envoûtantes et leurs rythmes afro créent une atmosphère festive et joyeuse, explorant des thèmes profonds tels que la solidarité, la protection de l'environnement et l'amour.

Stogie T s'est hissé au rang des pionniers de la scène rap sud-africaine. Récompensé à deux reprises du titre de meilleur parolier aux « South African Hip Hop Awards », son talent inné pour manier les mots transparaît dans des textes percutants, témoignant de son engagement envers la jeunesse et les enjeux sociaux. Il incarne l'essence même du rap conscient.

- Bio express -

Eubésia : Originaire de Madagascar, Eusébia a foulé les planches depuis l'âge de 11 ans, initialement au sein du groupe de son père, Jaojoby, avant de se lancer en solo il y a une décennie.

Son style musical puise ses racines dans le rythme envoûtant du "Salegy", propre au nord de Madagascar. Avec brio, Eusébia mêle tradition et modernité, offrant ainsi une expérience musicale unique qui séduit un large public. En plus d'être une musicienne accomplie, elle incarne la force et la créativité des artistes féminines, véhiculant un message d'émancipation et de reconnaissance des talents féminins dans le domaine musical.

Ce qui la distingue particulièrement, c'est sa capacité à captiver le public par sa présence charismatique sur scène. Ses chorégraphies envoûtantes et ses danses aux rythmes afro ensoleillés créent une atmosphère de fête et de joie qui ne laisse personne indifférent. Son répertoire musical célèbre Madagascar et aborde des thèmes tels que la solidarité, la protection de l'environnement, les moments festifs, l'amour et la nostalgie.

Accompagnée de musiciens exceptionnellement talentueux, Eusébia diffuse une joie de vivre contagieuse à chaque performance. Novo'h, le guitariste soliste, est capable de jouer sur tous types de guitares et d'offrir des solos endiablés. Avec Bootax à la basse, le groove estsans précédent. Doda, le batteur, assure et rassure tout le groupe, étant également l'expert du son.

Avec seulement quatre artistes, le groupe est déjà captivant, mais lorsque Jaomaro, l'accordéoniste, se joint à l'équipe, la magie des rythmes malgaches devient encore plus envoûtante, et le public est à deux doigts d'entrer en transe !

Stogie T : Tumi Molekane est un rappeur et poète sud-africain d'origine tanzanienne. Souvent considéré comme l'un des meilleurs paroliers d'Afrique du Sud. Il était le chanteur principal de Tumi and the Volume jusqu’en 2012.

Fort de collaborations de qualité avec de nombreux artistes tels Styles P, Immortal Technique, Saul Willams, Battles on KOTD et une tournée mondiale à son actif, son statut n’est pas à prendre à la légère.

Authentique poète des temps modernes, son habileté à jouer avec les mots et son expérience approfondie de l’univers hip-hop lui a permis de gagner deux fois le prix du meilleur parolier au « South African Hip Hop Awards ».

L’artiste tourne aujourd’hui en solo dans le monde entier. Une fierté qui s’accompagne également d’une signature chez Def Jam Africa et qui fait de lui une véritable figure du hip-hop sud-africain, et plus largement du hip-hop africain.

Impliqué dans la jeunesse d’aujourd’hui et parrain respecté dans le rap, il n’hésite pas à partager son expérience du terrain aux plus jeunes artistes, qu’il guide et conseille. Un dévouement qu’il met également au service de son pays puisque c’est avec cœur qu’il évoque dans sa musique des thématiques liées à l’instabilité de son pays ainsi que les fractures sociales qui y sont liées.

- Infos pratiques -

Ouverture des portes à 19h.

Infos et réséervations au 0693 63 39 39

Entrée: 10 euros en prévente adhérents sur Internet (12 euros non adhérents) / 15 euros sur place

Buvette et restauration sur place

Achetez vos billets en ligne.