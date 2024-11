Kozé dans Bisik

La semaine prochaine, le vendredi 15 novembre le Blues Maron Festival fera escale au Bisik pour notre plus grand plaisir et pour celui de tous les amateurs de Blues. Une soirée exceptionnelle en compagnie de Zanfan la Poussière pour l’une de leur toute première scène sur l’Île et une légende vivante du Blues Cajun : Cedric Watson. Nous publions le post ci-dessous (Photo : Le Bisik)

La semaine prochaine, le vendredi 15 novembre le Blues Maron Festival fait escale au Bisik pour notre plus grand plaisir et pour celui de tous les amateurs de Blues.

Une soirée exceptionnelle en compagnie de Zanfan La Poussière pour l’une de leur toute première scène sur l’Île et une légende vivante du Blues Cajun : Cedric Watson.

Un multi-instrumentiste, quatre fois nominé aux Grammy Awards, reconnu pour sa maîtrise du violon, de l'accordéon et du chant à ne manquer sous aucun prétexte !

On vous attend nombreux pour cette soirée exceptionnelle !

Blues Maron, Cédric Maron, Cédric Watson et Zanfan la poussière

Vendredi 15 novembre

Ouverture des portes 19h

Infos / résa au 0693 63 39 39

Entrée 10€ en Prévente Adhérents sur Internet (12€ non adhérents) / 15€ sur place

Buvette et restauration sur place

Régie : Alexandre Duchemann / Vincent Gerbith / Lucas Boyer / Damien Rahout

Son / Lumières : Vincent Gerbith

Photos : Nicolas Renambatz Photographe