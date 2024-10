Ce lundi 21 octobre 2024, le Bisik présente son programme du mois de novembre. Entre rock, soirée (K)ozé ou encore soirée cabaret, le programme est chargé. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo : Le Bisik)

Nous sommes déjà au mois de novembre, ou presque, et il est grand temps de vous présenter la programmation de ce mois qui s'annonce une fois de plus riche en découvertes, en émotions et sensations fortes !

On commence avec du rock, malgache qui plus est, dès le 8 avec The Dizzy Brains, les enfants terribles de la Grande île. Première partie Saphire Starlight trio.

Le lendemain c'est soirée (K)ozé, la scène ouverte du Bisik tandis que l'après-midi le Réparali Kafé vous donne rendez-vous pour redonner vie à vos petits électroménagers de 14h à 17h dans le jardin du Bisik.

Le 12, attention c'est un mardi, rendez-vous avec le Troubadour du Ventoux, Bernard Sorbier, pour une soirée cabaret avec entrée, plat, dessert et poésie !

Et cette semaine sera chargée puisqu'on enchaîne les soirées Festival ! Première soirée Blues Maron avec Cédric Watson, louisianais de son état, le 15 (première partie Zanfan La Poussière) et le Before du Alive Dub Festival le 22 avec Youthie et Ashkabad !

Le lendemain c'est Sskyron qui nous entraîne au Théâtre Les Bambous pour une "Alien Masterclass" unique pour mieux connaître l'artiste et son univers à la vitesse de la lumière…

On termine ce mois incroyable le 29 avec Oriane Lacaille, nominée aux récentes Victoires du Jazz pour son dernier album “iViV” dont elle nous présentera les titres enchanteurs ! Attention découverte : C'est Anyel Vellaye qui ouvrira la soirée pour un premier concert solo inédit.

À noter également plusieurs événements ressource gratuits pour les curieux et les acteurs de la filière.

• Le 9 novembre à 17h une conférence pour tout savoir de la SACEM

• Le 18 novembre de 9h30 à 11h45, Rallye des Métiers du Spectacle Vivant

• Le 27 novembre de 10h à 15, Rendez-vous conseil rendez-vous ressource du PRMA (sur rendez-vous)