Les deux révélations réunionnaises Sueilo et Loks Myld en concert au Bisik

Ce vendredi 3 mai 2024, le Bisik accueille deux révélations réunionnaises, Sueilo et Loks Myld, pour une soirée afro et pop urbaine. Loks Myld sera accompagné des multi-instrumentistes Lartane et Étienne Laldy Maquiha. Nous publions le communiqué du Bisik ci-dessous (Photo : Bisik)

Sueilo c’est une voix urbaine enracinée dans la chaleur de la soul et les rythmes enivrants du dancehall. La jeune femme incarne l'indépendance et le girl power, enchanteresse moderne qui puise dans les traditions afro pour créer une expérience musicale authentique. Sueilo explore les nuances de l'amour sous toutes ses formes, révélant les émotions profondes de chacun et nous a gratifié le 16 décembre dernier d’un dernier titre qui résume bien sa personnalité singulière… “Sort Devan” réalisé par un certain Sskyron, premier titre de son prochain EP à paraître en 2024 et à découvrir au Bisik le vendredi 3 mai.

On enchaîne cette soirée, dans un style tout aussi déchaîné avec Loks Myld. Des rythmes urbains et afro et une touche rap, des mélodies très présentes et des mots qui ont leur importance, ainsi se définit la musique de Loks Myld. Accompagné de Frédéric Lagourde alias Lartane et de Etienne Laldy Maquiha, Loks Myld vous transportera avec ses œuvres qui reflètent tous des facettes de lui-même. Il a sorti son deuxième EP “Somin” dans lequel il se dévoile un peu plus. Laissez vous porter par cette soirée qui promet d'être remplie de bonne ondes et d’une énergie communicative !

- Vendredi 3 mai -

Ouverture des portes à 19h

Infos et réservation au 0693 63 39 39

Entrée 8€ en Prévente Adhérents sur Internet (10€ non adhérents) / 12€ sur place

Buvette et restauration sur place

Achetez vos billets en ligne : Le Bisik