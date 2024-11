Saint-Benoit : Youthie et Ashkabad en concert au Bisik

Le vendredi 22 novembre 2024, Youthie et Ashkabad seront en concert au Bisik à Saint-Benoit à partir de 20h. Ce sont plusieurs styles de musique qui vont être écoutés sur scène. Nous verrons d'un côté Youthie avec un style de musique varié (balkanique, oriental ou encore du reggae roots) et de l'autre, Ashkabad qui regroupe les artistes Bast et Rodj qui mettront à l'honneur des styles de musiques variés également ( stepper dub, trap hypnotique et beats électroniques). Nous publions le post ci-dessous. (Photo : Bisik)

Entre reggae roots et dub électronique, découvrez deux artistes de renommée internationale passionnés qui repoussent les frontières de la créativité et les limites de l’exceptionnel avec une énergie débordante.

Première partie de cet incroyable concert, Youthie vous transportera à travers les continents avec sa musique aux influences diverses. Depuis les rythmes ensoleillés du Reggae Roots jusqu'aux sonorités envoûtantes des musiques balkaniques et orientales, Youthie se distingue par son talent de multi-instrumentiste. Trompette, flûte, accordéon, cornemuse : chaque instrument résonne au service d'une fusion musicale unique.

Son dernier opus, "GeckoTones", témoigne de sa créativité sans limites et de son engagement à explorer les frontières du dub et de la world music. Sur scène, elle ensorcelle le public non seulement par ses mixes audacieux, mais aussi par ses performances instrumentales envoûtantes.

La seconde partie de la soirée est réservée à Ashkabad, duo explosif originaire d'Avignon. Bast et Rodj sont des maîtres dans l'art de fusionner les genres. Leur musique oscille entre Stepper Dub, Trap hypnotique et Beats électroniques, captivant les amateurs de Sound System et d'Électro. Leur dernier album apporte à la culture Dub une énergie nouvelle et une modernité qui résonnent à travers les salles du monde entier.

Ouverture des portes 19h

Infos et réservation au 0693 63 39 39

Entrée à huit euros en prévente adhérents sur internet (10 euros non adhérents) et 12 euros sur place

Buvette et restauration sur place.

Retrouvez la billetterie sur ce site