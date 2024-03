Première édition en août du festival Jazz dann Port

Du 1er au 4 août 2024 aura lieu la première édition de Jazz dann Port. Un festival né de la volonté d’offrir au plus grand nombre l’expérience d’un événement musical d’envergure associant l’exigence artistique à l’accessibilité et à la convivialité (photos V.W.).

Mélody Gardot, Teddy Baptiste, Richard Bona, Yemi Alade, Pix’l, Gaël Rakotondrabe - et bientôt d’autres noms qui seront dévoilés dans quelques semaines - seront les têtes d’affiche de la première édition de Jazz dann Port qui se déroulera du 1er au 4 août. Jazz New Orleans, be-bop, maloya jazz, flamenco jazz, jazz funk, jazz rock, tous avec le swing et le groove comme dénominateur commun…

Bref, le cœur de la cité maritime va battre la mesure au gré d’un festival en partenariat avec deux célèbres événements du même genre que sont les festival de jazz de Marciac (avec qui la commune du Port est jumelée) et de Juan-les-Pins.

Durant quatre jours, Portois et Réunionnais pourront assister à une vingtaine de concerts (dont 10 en accès libre et gratuit) programmés sur différents sites du centre-ville, à savoir la Place des Cheminots, la Friche, le square Pierre Sémard, le Kabardock. Il y aura même un village composé d’espaces de restauration, d’animations et de découvertes musicales. L’idée étant avant tout de proposer un temps populaire et festif ouvert à tous autour d’un genre musical mais aussi un espace de liberté, de création et de partage entre musiciens.

"Bien plus qu’une discipline musicale, le jazz est avant tout une démarche, une approche de la musique, un état d’esprit. Au Port, le jazz peut s’exprimer en totale adéquation avec l’histoire du territoire, avec l’esprit de sa population, mais aussi avec notre ambition politique. Maillage, métissage, assemblage, fusion, expérimentations, revendications… c’est toute cette richesse et cette diversité du jazz que nous allons accueillir", indique le maire du Port, Olivier Hoarau.

Pour lui il est important de considérer aussi le jazz - qui prend ses racines dans une histoire qui présente des similitudes avec celle du maloya - comme une musique libre et ouverte où l’improvisation et l’expression individuelle tiennent une place prépondérante.

Dans une dynamique de démocratisation culturelle soutenue par la municipalité, Jazz dann Port se veut donc un festival pour tous avec des concerts gratuits, des tarifs modérés (entre 15 et 40 euros, et des tarifs spécifiques pour les Portois et les jeunes ayant une pratique musicale), mais aussi avec des décentralisations et des projets d’actions culturelles à l’image de Groove dann Port.

Porté par Village Titan, ce programme qui offre aux Portois, jeunes et moins jeunes de découvrir toute l’année la richesse, la diversité, l’histoire et les valeurs du jazz, associe spectacles, ateliers de pratique artistique, projections, émissions de radio et interventions d’artistes. Parce c’est bien connu que l’art dans sa globalité, le jazz spécifiquement, est source d’émancipation…

Pour Bernard Robert, président de Jazz dann Port, ce festival à rayonnement régional, national et international est avant tout une histoire de rencontres et de passion et "surtout un événement festif et fédérateur en direction des Portois certes mais aussi destiné à l’ensemble des Réunionnais, toutes cultures et catégories sociales confondues, qui colle parfaitement à l’esprit de démocratisation culturelle soutenue par la Ville".

Près de 10 000 spectateurs sont attendus pour cette première édition qui fera en outre valeur de test puisque la municipalité décidera par la suite d’une programmation annuelle ou tous les deux ans. À noter que de nombreuses entreprises de la commune ont pris part à l’aventure à travers du mécénat ou du parrainage.

Pour la petite histoire, la présentation de Jazz dann Port s’est faite au son mélodieux de JP Jozefinn (à la guitare) et Chloé (au chant) sous les banians du square Pierre Sémard. Or, dans l’hindouisme et le bouddhisme il se dit que « qui connaît le banian avec ses racines qui pointent vers le haut, ses branches vers le bas et ses feuilles qui sont les hymnes védiques, connaît les enseignements de la connaissance ultime ».



- Trois questions à Nathalie Quipandédié, grande ambassadrice du jazz -



Vous avez récemment intégré les membres du collège électoral de l’Académie du jazz… Une fierté ?

Evidemment mais pas que pour moi, pour La Réunion tout entière. Ça représente plus de 30 ans d’investissement personnel. Au départ, je ne réalisais pas du tout quand le président m’a appelée pour me faire cette proposition et j’ai un peu hésité. Mais tout ce que je fais c’est avec passion et avec le cœur pour La Réunion, le public et les artistes qui sont pour moi de véritables ambassadeurs de notre île dann péi déor.



On te doit la programmation de cette première édition de Jazz dann Port…

J’y ai mis tout mon cœur en faisant bien attention de casser cette image de dire « Le jazz dans le Port ça veut dire quoi ? » Dans les autres festivals comme à Marciac ou à Juan-les-Pins, ce n’est pas que du 100% jazz, c’est aussi de la world-music, du jazz fusion, donc nous pourquoi pas ? Il faut que tout le monde se retrouve dans la programmation avec Melody Gardot, Teddy Baptiste ou encore Yemi Alade, une artiste nigériane qui tourne partout dans le monde et qui a collaboré avec Beyoncé notamment. C’est énorme qu’elle accepte ce petit passage à La Réunion parce qu’elle est très demandée. Robin MacKay viendra aussi rendre hommage à Ella Fitzgerald… Une chose est sûre, il y aura de tout pour tous les publics avec une politique tarifaire attractive.



Qu’est-ce qui différencie ce festival de jazz de la ville du Port d’un Jazz en l’air qui aura lieu en avril prochain ?

La différence réside dans le travail mené en actions culturelles tout au long de l’année auprès des jeunes, de la population par le biais notamment de Groove dann Port avec Village Titan. L’éducation populaire est primordiale et je trouve nécessaire d’amener la jeunesse vers des pratiques différentes de la musique et à s’ouvrir au monde.



vw/www.imazpress.com/redac@ipreunion.com