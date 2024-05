Le Port : "Régate des gayars" avec des bateaux en carton

Le vendredi 31 mai 2024, le BTS CCST (Conseil et Commercialisation de Solutions Techniques) du lycée Léon de Lepervanche du Port organise sa seconde édition de "Régate des Gayars", une course de bateaux en carton inter-établissement, à la Base nautique des Mascareignes. Les élèves de six collèges et lycées auront conçu, à travers un projet pédagogique, une ou plusieurs embarcations éphémères à base de carton recyclé. Les équipes s'affronteront sur l’eau autour d’un parcours sécurisé dans la darse. Cette régate élira le bateau le plus rapide mais aussi le bateau avec le plus beau design (Photo : hd/www.imazpress.com)

Le lycée Lepervanche accueillera les équipes des collèges Oasis, Albius, 3 Bassins, Titan, Le Toullec ainsi que leurs propres équipes de Bac pro maintenance nautique, la classe ALEFPA (élèves en situation de handicap) et les étudiants de BTS CCST (formation de technico-commerciaux).

La "Régate des Gayars" se déroulera de 9h à 12h. Les équipes découvriront le parcours le jour J. Il sera possible d'assister à l'événement gratuitement en tant que spectateurs.

Avant le début de la course, le jury (un par établissement) fera le tour des bateaux pour voter pour le plus beau design, et jugera également leur flottabilité. Le départ se fera en trois salves, de 9h30 à 10h. Les huits meilleurs bateaux feront un parcours de plus. La fin de la course est prévu pour 10h45.

Une remise des prix aura lieu en fin de matinée, suivi d'un aperitif festif pour clôturer l'événement.

Les 5 Prix Gayars :