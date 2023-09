C’est en plein de cœur de la Rivière des Galets du Port que le groupe Baster à donner de la voix et fait vibrer la scène musicale déployée à l’occasion de leurs 40 ans de carrière. Ce samedi 2 septembre 2023, le groupe a repris ses plus grands succès pour le plus grand bonheur des spectateurs (Photo: ville du Port)

En marge de ce concert "40 an la kiltir nout péï" le public portois a pu assister à une conférence et à une exposition photo, la semaine dernière.