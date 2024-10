Architecture : découverte du projet Nouvo Lorizon au Port

Dans le cadre d’une formation organisée par le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement de la Réunion, une visite a eu lieu ce mardi 8 octobre 2024 au Port, autour du projet Nouvo Lorizon. Il s’agissait pour une quarantaine de participants, des acteurs issus notamment des secteurs de l’urbanisme-aménagement de constater sur le terrain les pratiques de la Ville en matière d’intégration des enjeux de santé et environnement dans la mise en œuvre du projet.

"Dans le périmètre du Nouveau programme National de renouvellement urbain -NPNRU, Nouvo Lorizon, comprenant les quartiers Ariste Bolon/ SIDR Haute, se veut exemplaire. Reconstruction et rénovation de logements, requalification des espaces publics et des voiries… le projet mise sur un cadre de vie de qualité pour les habitants et une ambition environnementale basée sur le confort de vie dans les logements" écrit la ville.

Après une halte à la Maison de projet Nouvo Lorizon, les participants ont pu visiter l’ilet Pascal, la place Spencer, site du futur groupe scolaire, et la ferme urbaine et ses activités d’aquaponie, de plantation en bacs autonomes, et l’expérimentation de la culture du riz et le compostage de biodéchets des cantines scolaires où la Ville est novatrice.