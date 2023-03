Métiers de la mer : les demandeurs d'emploi voguent vers leur avenir professionnel

Pôle emploi organise, du lundi 27 au vendredi 31 mars 2023, la 7ème édition de la Semaine des métiers du maritime et du fluvial. En collaboration avec la base nautique des Mascareignes, une soixantaine de jeunes ont pu appréhender, le mardi 28 mars, les métiers liés à la mer, du nautisme de plaisance et tout ce qui gravite autour. L’objectif est simple : mettre en avant les opportunités d’emploi et de formation de la filière et permettre l'insertion professionnelle dans ce milieu (Photo : hd/www.imazpress.com)

Ce mardi 28 mars 2023, une soixantaine de jeunes éloignés de l'emploi ont pu découvrir les métiers de la mer à la base nautique des Mascareignes, au Port. Au programme de leur après-midi, différents ateliers : kayak, voile ou encore visite d'entreprises du port. Co-organisé par la base nautique et pôle emploi, l'événement a rassemblé près de 200 participants.

Parmi eux, Kenny Boto. Le jeune homme est venu "découvrir les métiers du nautisme". "Ce qui m'intéresse surtout, c'est le métier de contrôleur des conteneurs", explique le jeune de 25 ans. "Je vais poser une candidature et voir s'il y a recrutement possible", dit-il. Regardez.

L'organisation de cette demi-journée reposait essentiellement sur le travail des jeunes de la base nautique des Mascareignes, ayant bénéficié du programme "La mer est à vous". Six mois de formation, en partenariat avec la fédération française de voile, durant lesquels ils ont pu appréhender les métiers en lien avec la mer : chef de quart, pêcheur, mécanicien naval, moniteur de voile, etc.

Écoutez-le. C'est notamment le cas de Thomas Nixon qui était en parcours " garantie jeunes " et dont la conseillère lui a parlé de la formation. Il souhaite, après ces six mois, devenir matelot de pont. "On a eu de bons accompagnateurs qui ne nous ont pas laissé tomber et qui ont toujours été là pour nous."

Des coachs qui les ont aidé à prendre confiance en eux et à mettre en valeurs leurs atouts. Ce travail, c'est notamment Raphaël Gérard, coordinateur régional pour l'agence de l'éducation par le sport qui s'en charge. "On utilise le sport comme un outil qui permet l'inclusion dans cadre professionnel", explique-t-il. Le but du dispositif "La mer est à vous", "révèle le potentiel des jeunes et leurs compétences socioprofessionnelles qui pourront leur être utiles dans leur vie de tous les jours et aussi dans leur avenir professionnel." Regardez.

- La mer, un secteur qui recrute -

Les métiers de la mer, sont un secteur qui recrute "300 personnes" chaque année, affirme Bruno Fontaine, directeur de l'agence Pôle Emploi du Port.

"Les métiers de la mer sont mal connus", selon le directeur. "On a aussi une vingtaine d'entreprises participantes parmi lesquelles la SAPMER, Réunimer, Piriou Réunion, autant de boîtes peu connues du grand public qui recherchent des candidats avec des formations assez particulières." Ces entreprises ne représentent "pas que la mer, il y a aussi tout ce qui tourne autour de la mer et du port". Regardez.

hd/www.imazpress.com/redac@ipreunion.com