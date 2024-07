Café des aidants : les rendez-vous du second semestre au Port

Le Café des aidants est proposé par le Pôle Handicap de la ville du Port et ke Groupement d’Intérêt Public des Services à la Personne du Conseil Départemental. Il permet aux proches-aidants d’échanger sur le quotidien, le vécu en toute liberté et dans un environnement bienveillant. Les rencontres, autour d’un café ont lieu autour d’un thème, une fois par mois, de 10h à 11h30 et sont animées par des professionnels. Retrouvez ci-dessous les dates des prochains Cafés des aidants. (Photo photo RB imazpress )

Prochaine rencontre : mercredi 24 Juillet 2024 - "Mes besoins, mes émotions en tant qu’aidant ?" Pour vous inscrire : La Maison de la Solidarité Portoise, 72 rue Saint Paul 0692 33 65 37.