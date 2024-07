Canne de combat : le Portois David Leblé sacré champion du monde

En individuel et par équipe

Il fait une nouvelle fois la fierté de la ville du Port. David Leblé, le tireur de Le Port Canne de Combat-Canne de Combat 974 est sacré champion du monde 2024 en individuel et par équipe. Une double consécration obtenue ce week-end du 20 et 21 juillet 2024 lors des Mondiaux qui se sont tenus à Prague, en République Tchèque. David Leblé est venu à bout du Mauricien, Thomas Dardour et conserve au passage son titre acquis en 2022.

"Pour se qualifier, David Leblé avait réussi un exploit en avril dernier, en devenant champion de France, malgré une blessure au genou" rappelle la ville du Port.