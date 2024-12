Condamnation du maire du Port dans l'affaire Cap Sacré-Coeur : "Je ne suis pas un corrompu !"

Portoises, Portois, le tribunal correctionnel, hier, n’a pas retenu les chefs d’accusation de corruption et encore moins de trafic d’influence à mon encontre. Il a donc entendu mes arguments prouvant mon innocence dans ce dossier. (Photo : www.imazpress.com)

Je ne suis pas un corrompu !

Toutefois, il a souhaité requalifier l’accusation en une infraction différente, celle de « recel d’abus de confiance et blanchiment », que je réfute fermement.

Il s’avère que jamais, ni au cours de l’enquête, ni dans les conclusions de l’instruction, encore moins au cours de l’audience, je n’ai été interrogé à ce sujet. Enfin, on ne m’a pas demandé non plus mon accord pour cette requalification, ce qui est contraire à la loi !

Me voici, quand même, incriminé au motif d’une infraction contre laquelle je n’ai pas pu me défendre. J’ai donc immédiatement fait appel de cette décision.

Je demeure présumé innocent dans ce dossier.

Je reste confiant et déterminé à me battre.

À vous, Portoise et Portois, je vous affirme rester le Maire du Port.

Bonnes fêtes à tous !

Olivier Hoarau

Maire du Port