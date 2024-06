Le Port : une solution face aux problématiques de l'insertion professionnelle

Ce mardi 11 juin 2024, la ville du Port a organisé les Rencontres de l'emploi dann kartié (REDK) au siège de l’Association de gestion pour l'insertion et le développement économique social et urbain (AGIDESU), dans le périmètre du quartier SIDR. L'événement favorise les rencontres directes à l’échelle des quartiers, entre demandeurs d’emploi, entreprises du territoire et acteurs de l’insertion, et s’inscrit dans le cadre de l’expérimentation "Territoires zéro chômeur de longue durée" (TZCLD). (Photo : Sly/www.imazpress.com)

L'action de ce mardi 11 juin, permet d'aller aux contacts des réunionnais et réunionnaises, pour proposer de l'accompagnement, des formations et de l'emploi.

Olivier Pelvoizin, directeur régional de France travail Réunion déclare : "Nous on vient vers vous pour vous faire connaître vos droits, pour faire connaître des possibilités d'insertion. L'objectif c'est d'aller vers les populations, et on le fait main dans la main avec les partenaires."

Regardez :

Mihidoiri Ali, adjoint au maire du Port rajoute que "Les personnes concernées par la privation de l’emploi sont présentes aujourd'hui, les structures et les acteurs sont là. Donc on est sûr que l'on trouvera des solutions aux pressions et problématiques de l’insertion, de la formation et de l’emploi."

Regardez :

Ce mardi 11 juin dans la matinée, 200 offres d'emploi ont été proposés aux 150 visiteurs.

- Les Rencontres de l'emploi dann kartié -

Les REDK ont été imaginées et mises en œuvre depuis novembre 2022 par la ville du Port en partenariat avec l’ensemble des acteurs du maillage territorial (France travail, MIO, CCAS, associations du territoire, entreprises, ...). Elles se tiennent chaque trimestre dans un quartier de la ville.

L'événement vise à :

- Amener en pied d’immeuble, au plus près des habitants, des entreprises qui recrutent, et ainsi créer des passerelles directes entre le monde économique et les habitants des quartiers à travers un job dating. Des temps de préparation aux entretiens sont organisés

en amont.

- Renforcer les synergies entre les acteurs de l’insertion socio-professionnelle et les portois en recherche d’emploi mais confrontés à des freins sociaux importants. Cela en facilitant l’accès aux dispositifs d’accompagnement mobilisables par les demandeurs d’emploi, tant sur les problématiques sociales, sur la montée en compétences ou l’insertion professionnelle avec la présence d’acteurs des différents domaines (Maison départementale, CCAS, France travail, MIO, PLIE, associations porteuses d’ACI, organismes de formation...).