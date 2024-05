Fest Noz, la fête de la Bretagne au Port

Envie de faire la fête, de célébrer la culture bretonne à La Réunion ? Ne manquez pas le rendez-vous du Fest Noz au Port ce jeudi 23 mai 2024. Au programme : concert de musiques bretonne et celtique, danses et initiation de danses bretonnes par Amicale Bretagne Réunion avecle soutien de la Ville du Port, Kabardock et les restaurateurs du bas de la rue François de Mahy.

Ce jeudi 23 mai de 18 à 22h rue Francois de Mahy. Vous pourrez danser sur le chant d'Armel et la musique de Roland en présence des groupes celtiques locaux : Bann Rom, Gan Ainm et Paol Loch'.

Plus d'infos sur ce lien.