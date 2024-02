Fonds de secours pour l’Outre-Mer : Portois déclarez vos sinistres

Pour répondre aux besoins d’indemnisation des sinistrés, dont les biens sont non assurés ou non assurables, suite au passage du cyclone Belal, le Ministère de l'Intérieur et des Outre-mer a mobilisé du Fonds de Secours pour les Outre-mer. "Vous avez jusqu'au 6 mars pour déclarer votre sinistre en mairie (particulier et entreprise) et auprès de la Chambre d'Agriculture de La Réunion ou des organisations de producteurs, pour les agriculteurs" rappelle la mairie du Port (Photo d'illustration www.imazpress.com)