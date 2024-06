Groove dann Port : restitution de l’atelier sound painting

Le Sound painting ou la création artistique multidisciplinaire en temps réel, s’appuie sur le langage gestuel pour créer un univers sonore original. Après 10 jours d'ateliers dirigés par Éric Le Louvier, les élèves de CM2 de l'école Charles Vendomèle ont présenté à leurs camarades élèves et leurs parents leur créativité musicale et leur concentration. Ils ont appris en quelques jours 35 signes de cette pratique inventée par un certain Walter Thompson et ont donné deux représentations, ce jeudi 13 juin 2024 au Kabardock.

"Les artistes en herbe étaient accompagnés des talents locaux confirmés : Johaan Saartave à la basse et Giovanny Hector au trombone qui seront présents lors du festival de musique Jazz Dann Port. Résultat : un travail impressionnant réalisé dans le cadre de Groove Dann Port , le programme d’action culturelle, déployé toute l’année, pour l'ensemble des Portois et précédant le festival de musique" souligne la commune.