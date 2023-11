Illuminations, concerts, animations : le Port va faire la fête

Le Port sera en fête du vendredi 1er décembre au mercredi 20 décembre 2023. Traditionnellement organisées en fin d'année par la mairie portoise, ces festivités propose plusieurs animations. L'ouverture du nouveau marché forain de l’Oasis, un village lontan dans le parc boisée, et une fête foraine à la Rivière des Galets sont notamment programmées. La première animations aura lieu "dès le vendredi 1er décembre avec l’inauguration des traditionnelles illuminations à 19h sur la Place des Cheminots. Au programme de la soirée : show mode et concert gratuit, à partir de 18h, avec Mikl et Big MJ" annonce la mairie du Port (Photo d'illustration Mairie du Port)

Demandez le programme

• Vendredi 1er décembre

Place des Cheminots

- 18h – 19h : DJ Manu, Dance ASJS, MJC, Mister Jeff, Dance SIDR

- 19h : Inauguration des illuminations

- 19h15 – 20h Show Mode en collaboration avec l’Association des Commerçants du Port

- 20h00 : MIKL

- 21h30 : BIG MJ

- 23h30 : fin de la manifestation

• Du vendredi 8 décembre au mercredi 20 décembre : fête foraine à la Rivière des Galets,

• Vendredi 8 décembre

Mail de l’Oasis

6h – 12h : Ouverture du nouveau marché forain avec animation musicale du Waki band (9h)

Place des Cheminots

17h – 23h : Urban’s Sport (OMS)

Piscine Jean Lou Javoy

19h – 21h : Aqua Night

• Dimanche 10 decembre

Piscine Jean Lou Javoy

14h – 19h : Aqua Challenge

• Samedi 16 décembre



- Village Lontan « 20 Désanm » Parc Boisé- 10h : Défilé au départ du CSM vers le Parc Boisé- 12h : Picnic partage au Parc Boisé- 14h : Exposition foto, Objet lantan, Dégustation racine, Jeux lontan, Démonstration (moringue…), Atelier de conte, Rond maloya- 18h30 : Fin de la manifestation

• Dimanche 17 décembre

Piscine Jean Lou Javoy

10h – 12h : Visite du Père-Noel

• Mercredi 20 décembre

Toute la ville

- Animations et concerts de quartiers

- Boulodrome Roustanjee et Babou Carimbacasse à partir de 7h tournoi amateur de pétanque

Plus d'informations sur le site de la ville du Port.