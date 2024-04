Les membres du Comité local pour l'emploi (CLE) et les volontaires de l’expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée (TZCLD) ont participé à la journée portes ouvertes de la Halle du réemploi le vendredi 29 mars 2024. Une journée organisée par Synergie Péï, l’entreprise à But d'Emploi (EBE), cet évènement a notamment permis aux participants de découvrir les différentes activités de l'"EBE' et d’échanger avec les salariés (Photo : Le Port)