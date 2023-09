Journées du Patrimoine : l’ancienne poste mise à l'honneur au Port

Retour en images sur les visites et animations au Port dans le cadre de la 40ème édition Journées Européennes du Patrimoine. Les 16 et 17 septembre, le public était invité à (re)découvrir le patrimoine portois. Coup de projecteur cette année sur les édifices remarquables du XXe siècle avec une conférence et des visites guidées de l'ancienne Poste labellisée "Architecture contemporaine remarquable".

Situés dans l’espace dénommé depuis 2016 La Friche, les locaux inaugurés en 1975 ont été embellis par de multiples œuvres. Une architecture mise à l’honneur avec une soirée mapping (spectacle son et lumières), un concert et un spectacle vivant.

Les JEP 2023 au Port, ce sont aussi trois circuits à pied ou à vélo. Ville musée avec plus de 40 œuvres de street-art, Circuit patrimoine et Circuit numérique avec Ti Prat le pirate, à la découverte du carré historique à travers des jeux étaient au programme. Comme chaque année, des étudiants en BTS Tourisme ont été formés pour accueillir le public tout au long du week-end.