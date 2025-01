La canne de combat portoise reçoit le label de bronze

Le label de bronze savate pour tous a été décerné au club Le Port Canne de Combat (LPCC) par la Fédération française de Savate boxe française & Disciplines Associées. Cette labellisation" permet une meilleure reconnaissance du travail des clubs et vise à développer des notions de qualité", se félicite la commune, dont nous publions le communiqué.

Le club portois fait partie des 130 labels bronze attribués pour la pratique enseignée et encadrée par des enseignants diplômés, la présence de 51 licenciées soit 70% de féminines.

Le Port Canne de combat, aussi labellisé Sport Santé Bien Être pour tous et sport sur ordonnance propose désormais la Canne Fauteuil (handi Canne) aux personnes en situation de handicap. Si vous souhaitez découvrir la canne de combat pour tous, rendez-vous au Complexe Sportif municipal, les mercredis et vendredis à 18h et la canne fauteuil le mercredi à 17h sur rendez-vous (0692 85 82 42).