Le Port : sensibilisation à l’autisme

Du mardi 2 avril au mardi 23 avril 2024, à l’occasion de la "journée mondiale de sensibilisation à l’autisme", la ville du Port organise tout au long de cette période plusieurs temps forts de sensibilisation, notamment avec un village, une marche, un café des parents etc. Nous publions ci-dessous leur communiqué.

La sensibilisation du grand public à l’autisme est un axe fort du Pôle Handicap du CCAS (Centre communal d'action sociale). C’est par le biais de cette structure, qu’à l’occasion de la "journée mondiale de sensibilisation à l’autisme", la ville du Port s’engage une nouvelle fois auprès de cette cause.



En partenariat avec le CRA Réunion (centre ressources autisme) et l’association Blue Family plusieurs temps forts de sensibilisation seront déployés du mardi 2 au mardi 23 avril 2024 :



- Du mardi 2 au samedi 6 avril : illumination de l’Hôtel de Ville en bleu, couleur attribuée à l’autisme

- Le mardi 2 avril de 9h à 12h à la maison de la Parentalité : soutien des aidants à travers

un Café des parents

- Le mardi 13 avril de 8h à 12h au CSM : village et marche de sensibilisation à l’autisme

- Le jeudi 18 avril de 9h à 12h à la maison de la Solidarité Portoise : accès aux droits et démarches

- Le mardi 23 avril de 9h à 12h à la salle multifonction de la ZUP : groupe de travail



- Le Port, une ville inclusive -



Le sujet du Handicap demeure un axe important de la politique de la ville qui se veut inclusive, à travers un programme d’actions décliné depuis le plus jeune âge.



La sensibilisation au handicap débute, en effet, dès le plus jeune âge grâce à l’action "la différence, un défi extraordinaire". Les enfants de sept écoles élémentaires portoises déployant des classes ULIS (Unités localisées pour l’inclusion scolaire sont concernées par des activités, des ateliers et animations tout au long de l’année portés par l’association Liaison.



Ce projet a été construit dans le cadre de la Cité éducative par la Ville, le CCAS et l’Éducation nationale.



La ville du Port soutient l’emploi des personnes en situation de handicap grâce à une politique volontariste de recrutement et d’insertion menée depuis 2015. Les principales actions de la ville se déploient notamment via le recrutement et le maintien dans l’emploi de ses agents reconnus qualité travailleur handicapé (RQTH).



Pour rappel, la collectivité a signé une convention avec le Fonds d’Insertion pour les Personnes Handicapées dans la Fonction Publique (FIPHFP). Aussi, depuis 2022, des sessions de sensibilisation au handicap s’adressant à l’ensemble des agents de la collectivité, sontrégulièrement proposées, coanimées par le Centre de Gestion (CDG) et la Direction des Ressources humaines de la Ville.