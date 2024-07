Le Port : 13 jeunes portois assurent la sécurité pendant les Jeux olympiques

Il y a les Jeux olympiques et la sécurité des athlètes. Les sportifs pourront compter sur 13 apprentis portois du campus Elie de la ville du Port. Pendant trois semaines les élèves en Brevet professionnel agent technique de prévention et de sécurité (ATPS) seront affectés directement sur les sites olympiques : Concorde, Pont de l’Alma et Trocadéro.

Sur le plan professionnel, ils bénéficieront d’une opportunité unique pour développer leurs compétences en immersion au cœur de cet évènement planétaire.



Ce séjour à Paris revêt une dimension culturelle inédite, pour eux qui n’ont, pour la majorité, jamais quitté La Réunion. Au programme : de nombreuses découvertes culturelles et une ouverture sur le monde, des éléments essentiels pour construire leur futur professionnel.