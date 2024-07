Le Port : 450 personnes à la dernière édition des galeries circulaires

Le 5 juillet 2024 à la halle des manifestations du Port, la dernière édition des Galeries circulaires du Port a accueilli 450 visiteurs. Cette initiative de la ville favorisant le réemploi, est menée avec les associations partenaires dans le cadre du développement du futur Hub de l’ESS (Économie sociale et solidaire sur le territoire). Nous publions ci-dessous le post Facebook de la ville du Port. (Photos : ville du Port)

Pour cette nouvelle édition, on compte la participation de 10 structures (8 associations dont l'EBE Synergie Péï) et 2 entreprises de l'économie circulaire. Le public avait le choix entre des produits du quotidien, des fruits et légumes frais et des matériaux à petits prix lors de la brocante aux matériaux.

Les 10 structures de l'ESS représentent plus d'une centaine d'emplois principalement liée à l'Insertion par l'activité économique (IAE). Par ailleurs, dans le cadre du contrat de ville (État, Ville, Bailleur sociaux), depuis le mois de juin, des familles locataires, identifiées par les conseillers sociaux de bailleurs sociaux bénéficient d’un coup de pouce financier.

Dix familles ont ainsi obtenu chacune, une enveloppe de 200 euros à dépenser sur les galeries circulaires.