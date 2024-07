Le Port accompagne des jeunes vers le Brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur

Du 8 au 15 juillet 2024, 21 portois ont été accompagnés par la ville du Port, dans la première phase de l'action "Parcours citoyen - formation brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur (BAFA)". Cette initiation inclut des modules de prévention et secours civiques (PSC1), de formation à la citoyenneté, d’initiation aux outils numériques et de découverte de la vie associative. Nous publions ci-dessous le post Facebook de la ville du Port (Photos : ville du Port)

La ville du Port répond ainsi à la demande des jeunes pour une insertion durable sur les métiers de l’animation et aux besoins croissants des structures du territoire, en personnel qualifié sur ces métiers.

Ce projet, destiné aux habitants des quartiers prioritaires de la ville, propose un parcours en trois phases, entre juillet et décembre 2024 pour les former et les accompagner vers l'obtention du BAFA, indispensable pour une carrière dans l'animation.

Le Parcours Citoyen inscrit à la programmation 2024 du Contrat de Ville (État) est co-financé par les bailleurs sociaux (SHLMR, SIDR SEMADER et SODIAC) dans le cadre de l’Abattement de la Taxe foncière sur les propriétés bâties (ATFPB) et par l’association Agidesu.