Du lundi 6 mai au vendredi 17 mai 2024, la ville du Port et l'Office Municipal des Sports (OMS) proposent aux marmailles des activités sur le thème du vélo au Village S'Port Vacances, au complexe Albius de la ville. Au programme : initiation, balade, activités sportives et culturelles et des sorties, pour les enfants de 7 à 17 ans. Les inscriptions sont actuellement en cours à l'OMS du Port. Nous publions le post de la ville ci-dessous (Photo : rb/www.imazpress.com)