Le Port annonce une conférence sur l'état psychologique des jeunes aujourd’hui et de leurs parents

Prévention et éducation

Dans le cadre de la prévention envers les jeunes mais aussi les adultes, l’Amafar-Epe en partenariat avec la ville du Port organise le mercredi 25 septembre 2024, à 19h00, une conférence animée par Philippe Duverger, intitulée " Comment vont les jeunes aujourd’hui ? Et leurs parents ?". Cette conférence aura lieu au Port, salle Paulette Adois Lacpatia située 4 avenue Louis Aragon. Nous publions le post ci-dessous. (Photo:www.imazpress.com)

La violence du monde n’épargne pas les plus jeunes. La multiplication des crises (sociale, économique, écologique, politique, migratoire, sanitaire…), auxquelles s’ajoutent la pression scolaire, les risques liés à internet et à l’utilisation des réseaux sociaux qui complexifient leur vie. Eux-mêmes seraient-ils plus violents aujourd’hui ?

Un certain mal-être général semble diffus, il touche les jeunes, mais aussi les parents, quel que soit leur milieu social et culturel, leur quartier, l’âge de leur enfant, les parents sont confrontés, à un moment ou un autre, à des difficultés éducatives. L’injonction à la perfection, les recommandations contradictoires, la pression sociale, font peser sur leurs épaules une charge mentale épuisante.

Tout cela engendre de nombreuses questions : comment faire avec les écrans qui nous entourent ? Quelles limites ? Comment retrouver une autorité ? Quand s’inquiéter ?