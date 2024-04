Le Port : aucune augmentation des impôts en 2024

Ce mardi 2 avril 2024, la ville du Port a tenu un conseil municipal, sous la présidence du maire, Olivier Hoarau. Les treize dossiers à l’ordre du jour ont été adoptés. Nous publions ci-dessous leur communiqué (photo : Le Port)

Le Conseil Municipal a acté le maintien des taux des impôts locaux, qui resteront donc identique à ceux de 2023, conformément aux orientations budgétaires 2024 : taxe foncière bâtie 47,43% et non-bâties 30,17%.

"Les temps sont dures pour les familles portoises. Il nous appartient d’être solidaire et de faire des efforts sur nos finances, d’accompagner les efforts des familles à travers nos dépenses. Et puis nous avons des recettes dynamiques, nous pouvons équilibrer notre budget et poursuivre notre programme", a déclaré Olivier Hoarau.



Pour rappel, la réforme mise en œuvre par le gouvernement tend vers la suppression de la taxe d’habitation (TH). De ce fait, depuis 2020, le conseil municipal n’a plus à se prononcer sur le taux de la taxe d’habitation sur les résidences principales, mais doit se prononcer sur les taux des taxes foncières bâties et non bâties.



- Convention cadre du Contrat Local de Santé -



L’avenant relatif à la convention cadre du Contrat local de santé (CLS) a été approuvé par les élus. Dans un souci de concordance de la durée du CLS avec la durée du nouveau Projet Régional de SANTÉ (PRS) de La Réunion, la convention est désormais effective sur cinq ans au lieu de trois ans.



- Convention de partenariat pour le développement de la lecture publique -



Le renouvellement du cadre partenarial proposé par l’État-DAC La Réunion pour un nouveau Contrat Territoire Lecture (CTL) 2024-2026 a été validé par le conseil municipal. Objectif : développer un réseau de lecture publique afin d’irriguer le territoire et de toucher en priorité les populations les plus éloignées de la culture. Pour rappel, en 2023, le Réseau de Lecture Publique portois a enregistré 13 000 entrées en moyenne par mois et 3 000 nouveaux inscrits dont 1 000 jeunes de moins de 12 ans.



- Licence sportive pour tous -



Les élus ont approuvé l’attribution de 3 000 euros de subventions de fonctionnement à 6 associations sportives dans le cadre du programme d’aide "licence sportive pour tous" au titre de la saison 2023-2024.

- Déploiement d’une Aire Marine Éducative au Littoral Nord -



La Ville, l’Éducation nationale et ses partenaires se mobilisent pour le déploiement de projets autour du développement durable. Ainsi, le Conseil Municipal a donné son aval pour le déploiement d’une Aire Marine Éducative (AME) à des fins pédagogiques au Littoral Nord, pilotée par l’école Francis Rivière.L’aire de 47 000 m2 environ est située à proximité des jeux d’eau. Les enfants s’attèleront au nettoyage de la zone, l’observation des espèces marines et terrestres et au diagnostic écologique paysager. Ce projet pose les bases d’un lieu au sein duquel les Portois pourront se réapproprier la mer. Cet espace pourrait accueillir des équipements telsque des jumelles d’observation, des panneaux de sensibilisation et haut-parleurs reliés à un cétoscope installé en mer qui retransmet en direct le chant des baleines et cétacés.En août prochain aura lieu le festival Jazz Dann Port. Un événement musical populaire qui fera rayonner l’esprit du Port dans un grand moment de convivialité et fête irriguant l’ensemble du territoire. À cette fin et pour garantir les conditions de cette entreprise, les élus ont approuvé le partenariat entre la Ville du Port et l’Office de Tourisme et des Congrès d’Antibes Juan-Les-Pins qui organise l’un des plus importants festivals de jazz en Europe "Jazz à Juan".Le programme de coopération culturelle porte sur 4 axes : l’aide à la professionnalisation des artistes, le développement d’un réseau professionnel, le repérage et l’accompagnement de projets artistiques émergents et la démocratisation culturelle.