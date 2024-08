Le Port : audience d’adieu pour le Consul général de Chine

Après avoir exercé 4 ans en tant que Consul général de Chine à La Réunion, Wang Xiangyang quittera ses fonctions le 20 août 2024. Avant la fin de sa mission, il a rencontré le maire du Port, Olivier Hoarau (Photo Le Port)

"L’occasion de saluer le sens de l’écoute du Consul quant au renforcement des liens entre Le Port et la Chine, et d'évoquer les différents projets encore en cours portant notamment sur le développement de la coopération entre la Ville et la Chine tant sur le plan économique, culturel ou humain" note la ville.

Des perspectives qui devront être rediscutées avec son successeur.