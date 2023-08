Le Port : circulation modifiée et rues fermées pour les journées commerciales

Dans le cadre des Journées commerciales de la ville du Port du vendredi 4 août au dimanche 13 août 2023, la circulation sera modifiée ou interdite sur certaines portions de route, par arrêté municipal. "Des déviations seront mises en place. Le stationnement sera également interdit sur certaines voies" indique la mairie portoise (Photo photo RB imazpress)

• Jusqu’au 15 août 2023 à 14h, stationnement et circulation interdits, sur l’avenue de la Commune de Paris, côté impair, portion comprise entre les rues Mahé de Labourdonnais et Sadi Carnot.

• Du vendredi 4 au dimanche 13 août de 7h30 à 19h30, stationnement et circulation interdits (sauf riverains) sur les voies suivantes :

- rue de Lyon, entre la rue de Chine et l’avenue des Chagos

- avenue des Chagos, entre les rues René Michel et de Lyon,

- rue Jeanne d’Arc, entre les rues de Chine et François de Mahy,

- rue L.de Lépervanche, entre les rues M.de Labourdonnais et F. de Mahy,

- rue Cardinal de la Vigerie, entre les rues René Michel et J. Bédier,

- avenue de la Commune de Paris, entre les rues M. de Labourdonnais et F. de Mahy

• Sur les voies situées dans le périmètre de la braderie et rendues totalement piétonnes :

- avenue de la Commune de Paris, côté impair, entre les rues M. de Labourdonnais et F. de Mahy,

- avenue de la Commune de Paris, côté pair, entre les rues F. de Mahy et Alexandre de Lasserve,

- rue du Général de Gaulle, entre les rues de la Paix et René Michel,

- rue Jeanne d’Arc, entre les rues François de Mahy et Cardinal de la Vigerie,

- rue François de Mahy, entre les rues René Michel et de Saint-Paul,

- rue de Saint Paul, entre les rues François de Mahy et Alexandre de Lasserve.

• Circulation en sens unique : du 4 au 13 août de 7h30 à 19h30, rue Jeanne d’Arc, entre les rues de Chine et Mahé de Labourdonnais.

• Circulation en double sens : du 4 au 13 août de 7h30 à 19h30, sur la rue Evariste de Parny, entre les rues Alexandre de Lasserve et Dupleix.

Les usagers devront se conformer à la signalisation mise en place.