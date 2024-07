Le Port : clap de fin pour les mercredis loisirs

Pour marquer la fin des mercredis loisirs de la ville du Port, l'exposition des travaux réalisés pour le concours "Une Terre à Partager" a été présentée à l'école Paule Legros. Cette année, 142 enfants étaient inscrits au dispositif. Nous publions ci-dessous le post Facebook de la ville du Port. (Photos : ville du Port)

Cette action organisée par la ville a bénéficié d’un accompagnement de l’association Les petits débrouillards. Elle est destinée à sensibiliser les enfants sur les enjeux de développement durable et inciter un changement de comportement face à la nature. Ce concours vise aussi à susciter une prise de conscience des liens étroits qui existent entre la santé humaine, celle des animaux et celle de l’environnement.

C’est l’école Paule Legros qui a été plébiscitée par le jury, composé des élus et des agents de la ville et un représentant de l’ARS pour deux projets intitulés "l’eau et les médicaments, la terre et les médicaments". Une sortie d’observation de la biodiversité dans la nature viendra récompenser les vainqueurs.

Rappelons que le dispositif mercredis loisirs proposé par la ville du Port s’appuie sur une série d’activités visant à favoriser la socialisation des enfants, à développer la pratique sportive et à promouvoir l’éducation artistique et culturelle. Chaque mercredi, les enfants ont accès à des activités et des sorties animées par des associations du Port.