Labelliséée "Terre de jeux 2024", la Ville du Port se mobilise dans l'aventure des Jeux Olympiques. "Tout au long du mois d’avril, des parcours sportifs ont été déployéés pour les élèves du territoire, en collaboration avec l'Inspection de l'Éducation Nationale (IEN) et les associations sportives portoises" indique la mairie du Port dans le communiqué que nous publions ci-dessous (Photo mairie du Port)

En ce mardi 23 avril, à l’occasion de la cééréémonie de clôture des Mini JO, 1.600 éleves des éecoles du Port (du CM1 à la Seconde) se sont réunis au stade Lambrakis. En préésence des eélus du conseil municipal et de la marraine - Elvire Teza, olympienne de gymnastique - les marmailles ont défilé aux couleurs des anneaux olympiques avant de recevoir leur médaille en fonction de leur classement.

"C’est un événement exceptionnel qui a eu lieu grâce à une synergie collective entre les établissements scolaires, les clubs, l’OMS et les services de la Ville. Avec les Mini JO, la Ville du Port a pleinement participé à la promotion du sport. Et ce, dans l’esprit des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024" a déclaré Guy Pernic, élu au développement de la politique sportive.

Cette nouvelle offre sur le territoire a également permis aux jeunes de vivre l’expéérience olympique, d’aller à la rencontre d’athlètes de haut niveau et de pratiquer des activitéés sportives ééloignéées du grand public.

• Les mini Jeux Olympiques du Port, c’est :

- 1 600 élèves en compétition ;

- 17 disciplines mises en compétitions et 3 disciplines handisport d'initiation (cécifoot, basket fauteuil, natation)

- 6 sites sportifs portois mobilisés

- 771 compétiteurs récompensés

- 30 professeurs d'EPS actifs

- 37 heures de compétitions