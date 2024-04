A cause des jours fériés

La commune du Port informe les forains et les usagers que les 1er et 8 mai 2024 étant des jours fériés, le marché forain de la Place des Cheminots sera avancé aux mardis 30 avril et 7 mai 2024 de 6h à 12h (Photo d'illustration rb/www.imazpress.com)