Le Port : de la gastronomie et de l'art au coeur du quartier de la Rose des Vents

Du 15 novembre au 28 novembre, l'association Réunion Métis, en partenariat avec la ville du Port et la SHLMR, déploie un projet culinaire et artistique au cœur du quartier La Rose des Vents. Ce projet construit autour du "vivre ensemble par le faire ensemble" vise à rassembler les habitants autour de moments de partage et de créativité. Un événement qui aboutira ce jeudi 28 novembre 2024 à un "resto La Kour", comme l'indique le communiqué (Photo : www.imazpress.com)

Ce programme permet aux habitants de découvrir et de pratiquer la cuisine sous l’œil expert de chefs renommés mais aussi de participer à des ateliers artistiques ouverts à tous.

L'objectif est de créer des moments d’échange et de convivialité à travers une expérience culturelle inclusive qui favorise les rencontres, les échanges intergénérationnels et renforce le lien social.

- "4 épices", un projet inclusif et intergénérationnel -

C’est au coeur du quartier de la Rose des Vents au Port - quartier de 225 logements sociaux - que le projet s'articule autour de plusieurs ateliers animés par des chefs locaux.

Le 15 novembre, les habitants ont déjà eu l’opportunité de participer à un premier atelier de cuisine dirigé par Mickaël Rivière, chef du restaurant Pépé José. Ce premier atelier a permis aux participants de faire connaissance et de créer du lien.

Ce jeudi 28 novembre, un second atelier dirigé par Jehan Colson, chef du restaurant La Fabrique et donnera lieu à un Resto Lakour.

Les repas préparés seront servis à 70 personnes; habitants du quartier qui partageront ensemble.

Pour renforcer l'attrait auprès des jeunes, des ateliers photo et vidéo viendront documenter ces événements, offrant une dimension visuelle et inspirante à cette aventure culinaire et communautaire.

- La Rose des Vents, un quartier d'art urbain au Port -

Sorti de terre en 1978, le quartier de la Rose des vents est l’un des hauts lieu de l’art urbain à La Réunion.

Depuis 2006, les œuvres XXL fleurissent sur les murs du quartier et l’art fait partie du quotidien des habitants. C’est la photographie qui s’invitera cette fois-ci à La Rose des Vents.

Parallèlement aux ateliers culinaires, des ateliers artistiques se sont tenus les 14 et 21 novembre, avec une mise en pratique lors du resto Lakour du 28 novembre, puis un dernier atelier est prévu pour le 5 décembre.

Dirigés par le photographe Jérome Barret, qui a découvert la photographie dans le cadre d’un programme de réinsertion professionnelle et qui a lui-même grandi dans ce quartier portois, ces ateliers permettront aux participants d'explorer l'art photographique comme moyen d'expression et de développement personnel.

Les associations de quartier, An gren Kouleur, Agame, AGIDESU, Pass'Port, et Liaison, ainsi que l’OMS du Port, contribueront à ces activités pour favoriser l'engagement des habitants dans des initiatives de proximité, tout en soutenant l’insertion professionnelle.

Ce projet s'inscrit également dans une démarche durable de valorisation artistique : les créations issues de ces ateliers, qui se prolongeront toute l’année 2025, seront exposées pendant le festival Kromali en novembre 2025, permettant ainsi aux œuvres de trouver une résonance auprès d’un public plus large.