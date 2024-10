Le Port : dix jeunes réunionnais mobilisés pour un projet solidaire à Madagascar

Pour la deuxième année, un groupe de 10 jeunes et trois encadrants du lycée professionnel privé Saint-François Xavier (sous la tutelle d'Apprentis Auteuil Océan Indien) du Port va partir sur l'île de Sainte-Marie (Madagascar) le mardi 22 octobre. L'objectif de ce voyage, effectuer une action solidaire en faveur du lycée malgache situé sur l'îlot Madame (Photo d'illustration www.imazpress.com)

Les jeunes partiront installer "une petite salle informatique, nettoyage, peinture et installation des ordinateurs, d'une box et d'un scanner", explique Dominique Pescheur, directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques du lycée Saint-François Xavier.

"Ce séjour sera un moment de partage culturel, de coopération et de vie avec des jeunes lycéens sur place, mais aussi de la découverte de cette petite île", ajoute-t-il.

Les élèves participeront également à des entraînements et à un tournoi de beach rugby organisé par les éducateurs locaux de l'association 974 Action.

Un projet rendu possible grâce au dispositif de subvention de la Région Réunion, à la participation financière de 974 Action, mais aussi grâce aux actions des jeunes participants pour récolter des fonds qui ont permis l'acquisition du matériel informatique.

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com