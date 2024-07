Le Port : dépôt de gerbe au Monument aux morts

"Ce dimanche 14 juillet 2024, un dépôt de gerbes a eu lieu au Port au pied du Monument aux morts par le maire Olivier Hoarau et le président des anciens combattants, Salim Youssouf" indique la mairie du Port dans un communiqué. "Des représentants d’anciens combattants et de divers corps constitués, des élus de la Ville, de la classe défense du lycée Jean Hinglo et les membres du Conseil Municipal des Enfants ont assisté à cette cérémonie qui commémore la prise de la Bastille en 1789" ajoute la mairie (Photo Ville du Port)

Lors de son discours, le maire portoios a rappelé que : "cette cérémonie revêt un caractère exceptionnel aujourd’hui. Elle nous invite à exercer notre devoir mémoriel certes, mais surtout, elle nous exhorte à nous interroger sur l’avenir de notre Nation"

Il a ajouté : "nous voulons une société bâtie sur un idéal social où l’on s’affranchit de l’ignorance, où l’on accède à la connaissance, chacun sans distinction aucune, dans l’égalité et le respect mutuel".

Il a terminé en déclarant : "nous devons repartir des qualités et des talents de chacun comme des forces et des atouts de notre territoire. C’est notre héritage et il nous appartient de le faire fructifier pour nous et pour les générations à venir. Nous devons être forts, garants de nos principes fondamentaux de progrès, de justice sociale et de liberté de conscience".

