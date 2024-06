Le Port : des villages de l’emploi et de l’insertion pour les jeunes

Vous êtes à la recherche d’un emploi, d’une reconversion professionnelle ou vous souhaitez découvrir de nouvelles opportunités de carrière ? La ville du Port et ses partenaires vous donnent rendez-vous le mardi 9 juillet de 9h à 12h 30 au Complexe sportif Edmond Albius, Boulevard de Tamatave ( à côté de la piscine) au Port pour les Villages de l’emploi et de l’insertion- spécial jeunes (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

Pour faciliter l’accès à l’emploi, découvrir différents secteurs d’activités et être accompagnés, vous retrouverez sur place :

- Village Job dating : plus de 300 Postes à pourvoir/ 15 entreprises/ 15 agences d’intérim,

- Village accompagnement : 30 organismes de formation,

- Village « De la passion au métier »,

- Village Métiers avec les associations portoises et les métiers de l’uniforme.